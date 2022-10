Mississippi | è morto il 15enne afroamericano a cui un agente di polizia aveva sparato alla testa

ilgazzettino.it

Jaheim McMillan, il 15enne afroamericano ferito alla testa, con un colpo di pistola giovedì scorso, da un agente di polizia di Gulfport nel. Il coroner della contea di Harrison, Brian Switzer, ha confermato al Sun Herald che McMillan, studente della Gulfport High School, è stato dichiaratodopo la decisione di ...sotto choc. Un ragazzino èin ospedale qualche giorno dopo essere stato copito alla testa da un agente fuori da un negozio in in . Lo riportano i media americani. Secondo un testimone il giovane è stato anche ammanettato ... Afroamericano 15enne ucciso da un agente nel Mississippi: colpito alla testa. La madre: «Non aveva la pistola» Usa sotto choc. Un ragazzino afroamericano è morto in ospedale qualche giorno dopo essere stato copito alla testa da un agente fuori da un negozio in in Mississippi. Lo riportano i ...Un ragazzino afroamericano è morto in ospedale qualche giorno dopo essere stato colpito alla testa da un proiettile sparato da un agente fuori da un negozio in Mississippi. Lo riportano i media americ ...