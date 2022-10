“Minacce e insulti” | Adriana Volpe in Tribunale contro il marito | cosa è successo dopo il GF Vip

(Di martedì 11 ottobre 2022) Nella giornata di ieri l’ex Vippona ed ex opinionista del GF Vip,, si è ritrovata inin occasione della prima udienza del processol’exRoberto Parli, accusato di maltrattamenti in famiglia. La conduttrice ha reso una serie di confessioni in merito a quello che avrebbe subito dall’uomo, daglialle... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

il Resto del Carlino

Quanto raccolto, nelle dichiarazioni rese da Adriana Volpe in aula, descrive un'esistenza famigliare segnata dalla sofferenza e dai timori.anche in presenza della figlia Giselle: la conduttrice televisiva, durante il processo davanti alla quinta sezione penale, che vede imputato l'ex marito Roberto Parli per ...Dopo, la 48enne si è scagliata contro i carabinieri che, alla fine, hanno dovuto bloccarla e ammanettarla per portala in caserma dove è stata arrestata per resistenza e. ... Insulti, botte e minacce alla moglie: condannato un allenatore "Mi diceva ti rovino, ti distruggo". Adriana Volpe ha denunciato per maltrattamenti l'ex marito e testimoniato in tribunale: la ...“Mi insultava e minacciava, anche in presenza della bambina. Ho vissuto nel panico, non riconoscevo più l’uomo che ho sposato e di cui mi ero innamorata. Mi diceva ‘ti rovino, ti distruggo'”, queste l ...