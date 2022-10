Milano | baby gang rapinava e aggrediva anche con mazze da baseball prostitute e clienti

(Di martedì 11 ottobre 2022)in azione.no enoconda. Per questo stamattina quattro giovani, ospiti di una comunità per minori stranieri non accompagnati, sono stati arrestati per rapina aggravata dai carabinieri della stazione di Trezzano sul Naviglio, che – tra le province die Bergamo – hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale dei Minori di, su richiesta della locale procura dei minori.in azione Le indagini, come riporta l’Adnkronos, sono state avviate, dopo le denunce di due, vittime a Trezzano sul ...

Agata Scuto, inizia il processo/ La madre: "C'è qualcun altro che non vuole parlare" Sparatoria in zona corso Como a, arrestate 11 persone tra cui Simba La Rue eGang Per i fatti del ...... che - tra le province die Bergamo - hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale dei Minori di, su richiesta della locale procura dei minori.window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-6d63f940-75eb-5d2d-80ef-c7f55c3021 ...Il trapper è stato arrestato lo scorso sette ottobre per una sparatoria avvenuta in Corso Como lo scorso luglio ...