Milan-Chelsea | MOVIOLA LIVE | rigore su Mount e rosso a Tomori! Furiose proteste dei rossoneri

...58 - Scendono in campo le due squadre aprono le due file i capitani Theo Hernandez e Jorginho Ore 20:55 - Gegio legge le formazioni di, il pubblico di San Siro tributa Thiago Silva ...Nemmeno un quarto d'ora sul cronometro die subito arriva l'episodio che cambia il match. Mount s'invola verso Tatarusanu ed entra in area, Tomori è in ritardo e prova a rallentare la corsa del centrocampista dei Blues ...Si complica subito la gara del Milan contro il Chelsea. I rossoneri rimangono in 10 per il rosso diretto che l’arbitro tedesco Siebert estrae nei confronti di Tomori al minuto 18. Fischiando un calcio ...Futuro ormai deciso per Rafa Leao: il portoghese è in ballo tra rinnovare con il Milan o ascoltare le sirene estere provenienti da Londra, con il Chelsea di Potter che insiste per il talento ...