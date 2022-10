“Luna Funk” | il nuovo singolo di Malje

(Di martedì 11 ottobre 2022) foto di Mario BoccuniMILANO – È in radio “”,divertente e spensierato digià disponibile negli store e sulle piattaforme digitali. Il brano è stato realizzato allo studio di Steve Vawamas che ha suonato il basso con Paolo Magnani alla chitarra e la partecipazione della soprano Irene Cerboncini. “Mi è piaciuto molto scrivere questo brano. Di solito nelle canzoni ci si rivolge alla– racconta– qui io ho voluto darle voce, per evidenziare la fragilità e la bellezza dell’umana gente che è sempre la stessa, dalle tragedie greche ai giorni nostri. È stato facile anche darle il titolo, la canzone è nata mentre ero in viaggio in aereo e c’era unapiena meravigliosa. Mi sono chiesta: chissà che pensa? L’ho ...

