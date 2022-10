LIVE Judo | Mondiali 2022 in DIRETTA | eliminata Alice Bellandi Tra poco il terzo turno di Giorgia Stangherlin

Leggi su oasport

(Di martedì 11 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:21 Che peccato…Con grandissima esperienza, vedendo l’avversaria stanca, Wagner fa cadere nella trappola della passività l’azzurra. Shido per entrambe, conche accumula tre sanzioni. Termina qui il Mondiale della lombarda. 10:19 Seconda sanzione per, che ora è nettamente sotto pressione. 10:17 Gran difesa di, che evita il waza-ari dell’avversaria a pochi secondi dal termine. Si va al golden score. 10:15 Meno di un minuto alla conclusione. Lotta molto chiusa, davvero poche le occasioni per entrambe le contendenti. 10:13 Ci ha provato, molto vicina al waza-ari. Un minuto e 40 al termine del tempo regolamentare. 10:12 Match difficile, con gli attacchi di Wagner che non lasciano respiro. 10:10 Partenza ad handicap per ...