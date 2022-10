Lia Levi | scrivere è un lavoro solitario

(Di martedì 11 ottobre 2022) Nata a Pisa da una famiglia di ebrei piemontesi e cresciuta a Roma, è autrice di romanzi e di libri per l’infanzia. Ha cominciato da bambina, ai tempi delle leggi razziali, per cercare di capire cosa stava succedendo nel mondo. Leggi

... presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, interverrannoSava, procuratore generale ... e in video collegamento Elena Sofia Ricci, attrice e interprete tv di Rita- Montalcini. Le ..., CHI È/ "Nascosta in un convento mi salvai dai nazisti" Striscia la Notizia, il bando pubblico su Sanremo Nella puntata della rubrica 'Rai Scoglio 24' in onda questa sera, all'interno della ...Lia Levi è una scrittrice e giornalista superstite dell'Olocausto, impegnata a divulgare la sua esperienza anche nelle scuole ...Lia Levi, 91 anni, premio Strega giovani 2018, torna in libreria con il romanzo "Per un biglietto del cinema in più", una storia intensa ambientata nell'Italia post bellica che guarda anche al present ...