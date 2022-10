Juve | Agnelli | “C’è solo da vergognarsi | sul futuro di Allegri…”

Andrea, però, getta benzina sul fuoco. Dopo aver detto di 'provare vergogna' per la ... Lanon cambia in corsa. Abbiamo sempre fatto le verifiche a fine anno. Se volete mettere un orizzonte ...ha rinnovato la fiducia ad Allegri: 'Non ci sono responsabilità individuali, è un problema ... Il tabellino di Maccabi Haifa - Juventus 2 - 0 vedi anche Serie A: ok Inter, Milan -2 - 0. ...Agnelli ha ragione, si è trattato di un primo tempo più brutti di sempre, non è giusto fare queste prestazioni”. Infine il livornese alla guida della Juventus chiarisce anche la sua posizione: “Non ho ...Il presidente della Juventus è intervenuto ai microfoni di SKY Sport dopo la clamorosa sconfitta contro il Maccabi Haifa.