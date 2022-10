Il Mes torna alla ribalta E diventa una sfida per Meloni

Leggi su formiche

(Di martedì 11 ottobre 2022)fine, la storia si ripete, anche quando si parla di Europa e di politica economica. Erano i tempi del governo gialloverde, quell’esperimento di governo mai provato prima tra Lega e M5S che resse poco più di un anno, quando l’allora esecutivo scavò un solco, non che fosse il primo, con l’Europa. Tema dello scontro, il Mes, al secolo il Meccanismo europeo di stabilità, già conosciuto come Fondo salva Stati. MES SI, MES NO Il veicolo, concepito con apposito trattato, è nato nel 2012, all’indomani della drammatica crisi sovrana in Grecia e dello scampato default italiano, in sostituzione del Fondo europeo di stabilità finanziaria, con l’obiettivo di dare sostegno ai Paesi membri in caso di crisi e di probabile fallimento. Ad oggi il Meccanismo europeo di stabilità ha salvato Cipro, Spagna e Grecia, erogando prestiti con tassi vicino allo zero ma a condizioni ...