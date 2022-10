Guerra Russia-Ucraina | Zelensky al G7 | “Non può esserci dialogo con Putin” Bombe russe anche su Leopoli Il Cremlino apre a un incontro con Biden al G20

Emine Dzheppar viceministro degli Affari esteri ucraino ha riferito: "Laha lanciato almeno quindici razzi su Zaporizhzhia nella notte, prendendo di mira un istituto scolastico, un istituto ...Bruxelles, 11 ottobre 2022 "Le velate minacce nucleari del Presidente Putin sono pericolose e irresponsabili. Lasa che unanucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta", le parole del Segretario generale della Nato Stoltenberg in conferenza stampa. / Nato''Non ci può essere alcun dialogo con l'attuale leader russo, che non ha futuro. Dobbiamo riconoscere questa ovvietà''. Lo ha ribadito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rivolgendosi ai leader d ...Le richieste di Zelensky "La Russia ha iniziato una nuova fase dell'escalation" della guerra in Ucraina e per questo "sono necessarie nuove sanzioni" contro Mosca. Non ha usato mezze misure Zelensky ...