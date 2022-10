' Governo di alto profilo' La Meloni ha due problemi | il Mef e la Ronzulli

...copertura vaccinale raggiunto nella stagione 2020/2021 negli over 65 - un valore insolitamente,... Che cosa dovrebbero fare orae istituzioni 'La campagna di vaccinazione per i richiami è ...- 'Siamo pronti a riscrivere le sorti della Nazione con unforte, unito e autorevole' afferma la premier in pectore. Nelle ultime ore si discute in particolare della casella dell'Economia e del pressing di Berlusconi per piazzare un forzista in un ...il nuovo governo deve formarsi. Giorgia Meloni ha ammesso di non dormire la notte per dare all’Italia una squadra di alto profilo, forte, unita e autorevole. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ..."Siamo pronti a riscrivere le sorti della Nazione con un governo forte, unito e autorevole" afferma la premier in pectore. Nelle ultime ore si discute in particolare della casella dell'Economia e del ...