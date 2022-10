GF Vip | frase shock dopo la diretta | si è sentito tutto

La puntata del GFandata in onda su Canale 5 è stata senza dubbio movimentata, e le discussioni sono continuate ...'Non sono degna di essere nonna Sicuro non la sua [...] Io ho sentito quella...Ladella concorrente del GFfa il giro del web: cosa è successo Continua l'avventura dei vipponi all'interno della casa del GF. Un'avventura senza dubbio scossa da quanto accaduto a ...Dopo la diretta del GF Vip, Wilma Goich si è scagliata contro Carolina Marconi, lasciandosi andare ad una frase che ha fatto infuriare i fan.Il Marco Bellavia Gate, visto il tema delicato dei disturbi mentali, ha occupato per settimane tutti i maggiori siti di cronaca. Inoltre, ha ...