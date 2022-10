(Di martedì 11 ottobre 2022) È mortagli occhi atterriti deglidella sua classe e a nulla sono serviti i tentativi di rianimarla. Giovanna Fabrica, maestra allaprimaria, si è accasciata in classe per un malore improvviso. Laera originaria a Naro. L'articolo .

Orizzonte Scuola

Immediato l'intervento dell'altroche, con coraggio e sangue freddo, senza lasciarsi prendere dal panico e forte di quanto appreso nel corso salvavita che lo scorso anno l'Ic Ederle aveva ...Maestra ha un malore ein classe davanti ai bambini, Giovanna Fabrica aveva 44 anni Turiste ... Wibe era incinta e orfana: 'Gravidanza di sei settimane' Schiaffeggiato per una nota Ildi ... Docente muore a scuola. La dirigente scolastica: “Siamo sotto shock, offriremo supporto psicologico agli alunni” Verona: Giovanna Fabrica ha accusato un malore davanti ai suoi alunni ed è morta in classe. L'insegnante aveva 44 anni.Per Giovanna Fabrica, 44 anni, maestra alla primaria Carlo Ederle di Villa Bartolomea, non c'è stato nulla da fare ed è morta sotto gli occhi dei suoi alunni. Prima i tentativi di rianimazione di un c ...