Covid oggi Calabria | 1 384 contagi e 1 morto | bollettino 11 ottobre

(Di martedì 11 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono 1.384 i nuovida coronavirus11in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registra un. Secondo i dati giornalieri relativi all’epidemia da-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aa.Ss.Pp. della Regione, i nuovi casi sono stati individuati su 6.405 tamponi effettuati. Sono +1.337 guariti. I decessi da inizio pandemia salgono a 3.025 da inizio pandemia. Il, inoltre, registra +46 attualmente positivi, +8 ricoveri (per un totale di 150) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 5). L'articolo proviene da Italia Sera.

Sky Tg24

Covid, le notizie di oggi. Gimbe, da settembre casi giornalieri quasi triplicati. LIVE Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per "miglioramento dell'esperienza", "misurazione" e "targeting e pubblicità" c ...(Adnkronos) – Sono 5.245 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 ottobre nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 9 morti. "Oggi nel Lazio, su 4.908 tamponi ...