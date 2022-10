Campionati Regionali U16 | i vincitori del doppio Luperi e Benatti | “Finale al Foro Italico emozione unica | l’obiettivo è tornare per il torneo Atp”

Leggi su sportface

(Di martedì 11 ottobre 2022) Ogni persona che pratica il tennis ha come sogno quello di giocare al. L’impianto che ospita gli Internazionali BNL d’Italia è uno dei più belli del mondo, ed i piccoli tennisti italiani hanno spesso modo di ammirarlo durante ilAtp e Wta, ma in pochi hanno avuto il piacere di saggiarne davvero i campi. Nel corso delle finali deiUnder 16, da quest’anno dedicati alla memoria di Carlo Meneschincheri, diversi atleti si sono ritrovati sul Campo Centrale ed il Campo Pietrangeli del circolo romano per disputare le partite decisive in un contesto decisamente nuovo e speciale. Nel femminile a spuntarla è stata Angelica Tosoni, capace di una grande rimonta contro Catalina Sacagiu, vincendo per 3-6 7-6 (1) 6-3; ancora tra le donne, le teste di serie numero 2 del ...