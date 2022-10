Biden assicura Zelensky dopo l' attacco russo | ' Vi daremo i sistemi di difesa aerea'

(Di martedì 11 ottobre 2022) Telefonata tra. Il presidente americano, riferisce la Casa Bianca in una nota, si è impegnato 'a continuare a fornire all'Ucraina il supporto necessario per difendersi, compresi i ...

, sottolinea la Casa Bianca, 'ha espresso la sua condanna degli attacchi missilistici russi in tutta l'Ucraina, inclusa Kiev e ha espresso le sue condoglianze ai cari di coloro che sono stati ...Successivamente è lo stessoa rispondere alle richieste del leader di Kiev, dicendosi pronto 'a continuare a fornire all'Ucraina il supporto necessario per difendersi, compresi sistemi avanzati ...Biden, sottolinea la Casa Bianca, "ha espresso la sua condanna degli attacchi missilistici russi in tutta l'Ucraina, inclusa Kiev.Joe Biden ha paura, il bluff atomico di Vladimir Putin è quasi riuscito. Sentite qua: Per la prima volta dalla crisi dei missili di Cuba, abbiamo una minaccia diretta di uso delle armi nucleari, (...) ...