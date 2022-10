Benevento | lì davanti si fa dura | Cannavaro cerca “La Gu” della bilancia

Leggi su anteprima24

(Di martedì 11 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Nel momento in cui Nwankwo Simy ha lasciato il campo dello stadio Druso con la maglia a coprirgli il volto, Fabiodeve aver pensato che al peggio non c'è davvero mai fine. Un attacco già orfano di Francesco Forte, nemmeno convocato, aveva appena perso anche il gigante nigeriano. Centimetri che avrebbero fatto rima con la parola ossigeno per la Strega, chiamata a difendere con le unghie il vantaggio maturato nel primo tempo. Non è un caso che dal cambio Simy-Farias ilnon sia è riuscito più a risalire né ad affidarsi alla soluzione del lancio lungo, che per quanto approssimativa in certi casi può rivelarsi salvifica. Urgono rimedi, dal momento che né l'ex Crotone né l'ex Venezia dovrebbero farcela a recuperare per la gara contro la Ternana di sabato pomeriggio. La Strega dovrà ...