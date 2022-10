Belen Rodriguez | lo sfogo pubblico | “Qualcuno racconta le cose diversamente…”

(Di martedì 11 ottobre 2022) Nelle scorse ore,ha condiviso un messaggio molto particolare, che a tantissimi è sembrato essere proprio diretto a una persona in particolare, che fa parte del suo passato sentimentale. Ecco che cosa ha detto inl’amatissima showgirl argentina. Scopriamo qual è stata la confessione della conduttrice de Le Iene che ha lasciato senza parole i fan.-Altranotizia.it-(Fonte: Google)si è lasciata andare a un, nel quale ha confessato quello che pensa realmentendo le sue sensazioni al popolo dei social che la ama e sostiene., le parole al vetriolo della conduttrice La modella e ...

'Non è assolutamente riferito al padre di mia figlia':fa chiarezza su una storia Instagram pubblicata nelle scorse ore. Una storia nella quale la showgirl argentina si riferiva a una non meglio precisata persona scrivendo: 'Forse dovrei ...Ha fatto chiacchierare parecchio l'ultima frecciatina disu Instagram . "Forse dovrei ogni tanto prendere delle 'lezioni lessicali', così mi è stato dettoma il vaff**** (che si capisce molto facilmente) quando le cose 'qualcuno' le racconta ...Belen Rodriguez, progetti per il futuro e un nuovo ruolo all’interno de Le Iene: “E’ stata una prova impegnativa” Abituata alle ...Di recente ha fatto discutere uno sfogo della Rodriguez, che sembrava indirizzato all'ex compagno, padre della figlia Luna Marì ...