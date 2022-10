Amazon Europa punta sui furgoni elettrici

(Di martedì 11 ottobre 2022) (Adnkronos) –ha dichiarato che investirà 1 miliardo di euro per aggiungere migliaia dialla sua rete di consegne in. L’investimento farà crescere il numero diper le consegne dell’azienda inda circa 3.000 a 10.000 entro il 2025. “La nostra rete di trasporti è una delle aree più impegnative da decarbonizzare, e per arrivare a zero emissioni sarà richiesto un investimento sostanziale”, hanno dichiarato i vertici di, ammettendo che le emissioni di carbonio del colosso dell’e-commerce sono cresciute lo scorso anno del 18%. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

