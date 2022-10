(Di lunedì 10 ottobre 2022) I servizi di sicurezza ucraini dell’Ssu hanno inserito nella lista deil’ex presidente russo Dimitrye la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Lo riferisce Ukrainska pravda., oggi vice presidente del Consiglio di Sicurezza Russo, è stato incriminato sulla base dell’articolo 110.2 del codice (violazione dell’integrità territoriale e dell’inviolabilità dell’commessa da un’autorità pubblica) e rischia una pena da cinque a dieci anni di carcere. Zakharova rischia dai 10 ai 15 anni per violazione dell’articolo 101.3 (invasione dell’integrità territoriale e dell’inviolabilitàche ha causato morte o altre gravi conseguenze). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

