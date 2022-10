Ultime Notizie – Governo | Meloni agli alleati | “Serve esecutivo autorevole e di alto livello”

(Di lunedì 10 ottobre 2022)un” che ”parta dalle competenze”. Lo ha detto Giorgiaparlando all’assemblea degli eletti in Parlamento di Fratelli d’Italia. “L’ho dettoe lo dico anche a voi che siete la squadra di Fratelli d’Italia in Parlamento: puntiamo a dar vita – ha detto – a une di altissimo, che parta dalle competenze”. “Puntiamo a dare a questa nazione – ha assicurato la leader di via della Scrofa – ilpiùpossibile. Non c’è spazio per questioni secondarie rispetto a questo obiettivo”. “Se e quando il presidente della Repubblica dovesse affidarci l’incarico, puntiamo ad essere pronti e il più veloci possibile, anche nella ...

Una coppia mitica di Hollywood, il gigante Paul Newman e sua moglie, l'attrice premio Oscar Joanne Woodward, davvero lestar del cinema della Golden Age e una passione di bambino diventata tenacia nel realizzare una monumentale opera da consegnare ai posteri, ai cinefili di ieri e ai giovani spettatori di oggi. ...Ad Adrano () una si è schiantata per evitare un gatto, gravemente ferita la 17enne alla guida, il fratello di 15 anni invece ha perso la vita. Schianto in minicar, muore 15enne: la tragedia nel ...(ANSA) - CAGLIARI, 10 OTT - Continua il calo dei contagi in Sardegna, dove però nelle ultime 24 ore si registra un nuovo decesso, una persona nella Asl di Sassari. I nuovi casi accertati di Covid sono ...Chainsaw Man vince il Premio Harvey come miglior manga per il secondo anno di fila, confermandosi come un'opera da leggere assolutamente!