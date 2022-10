Ultime Notizie – Covid e vaccino | Bassetti | “Accelerare con quarte dosi per over 65 e fragili”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 10 ottobre 2022) “Bisognacon leper65 e. Sono ancora troppo poche. Iniziano ad arrivare in ospedale, con forme anche impegnative, le persone (anziane e) che hanno fatto terza dose oltre 8-10 mesi prima. Non serve vaccinare i 20enni oggi”. Lo scrive su Twitter l’infettivologo Matteo, direttore di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione