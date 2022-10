Ucraina | attacchi a Kiev | soccorritori cercano superstiti sotto le macerie

(Di lunedì 10 ottobre 2022), 10 ott. (Adnkronos) - "Ci sono personele... Istanno lavorando per salvarle il prima possibile". Lo ha scritto su Telegram Oleksii Kuleba, capo dell'amministrazione militare regionale di, riferendosi ai cittadini intrappolatii resti degli edifici nella regione didopo glimissilistici russi di stamattina nella capitale. Kuleba ha affermato che glihanno danneggiato "infrastrutture critiche" e potrebbero esserci "possibili interruzioni di corrente e dell'approvvigionamento idrico" e ha consigliato ai residenti di fare scorta d'acqua e caricare i cellulari.

"Gli obiettivi deglidi precisione insono stati raggiunti": lo afferma il ministero della Difesa russo, secondo la Tass. Nel mirino sarebbero stati comandi militari ucraini, centri di comunicazione e ..."Se i tentativi di compiereterroristici continueranno, la risposta della Russia sarà dura. La Russia ha colpito costantemente l'con i suoi missili, anche prima del ponte. Putin è ...Almeno dieci civili ucraini sono stati uccisi e circa sessanta sono rimasti feriti nel corso degli attacchi con missili e droni lanciati questa mattina dalla Russia in 14 regioni dell'Ucraina ...