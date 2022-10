(Di lunedì 10 ottobre 2022) ROMA - Date undie ve lo trasformerà in oro. E in gol naturalmente. L'ex capitano della Roma vince ancora con la sua formazione. Ancora un successo per ...

Corriere dello Sport

ROMA - Date un calcio die ve lo trasformerà in oro. E in gol naturalmente. L'ex capitano della Roma vince ancora con la sua formazione nella Lega calcio a otto. Ancora un successo per l'attaccante che ha ...E' il calciatore ad aver realizzato più doppiette (46) e più calci di(71). E' inoltre l'... Francescoall'età di 40 anni e 8 mesi decide di dare addio al calcio giocato di fronte ai suoi ... Totti, rigore perfetto nella Lega calcio a otto. Gol capolavoro di Moscardelli ROMA-Date un calcio di rigore a Totti e ve lo trasformerà in oro. E in gol naturalmente. L'ex capitano della Roma vince ancora con la sua formazione nella Lega calcio a otto. Ancora un successo per ...Francesco Totti, ex capitano e leggenda della Roma, sembra abbia comprato casa a Roma Nord, all’ultimo piano di un famoso comprensorio con piscina e campi da tennis a piazza Stefano Jacini, piena zona ...