Terremoto al largo di Taiwan | scossa di magnitudo 5 7 | oscillano i palazzi a Taipei

Leggi su open.online

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Undi5.7 è stato registrato adelle coste didall’Istituto geofisico statunitense. Al momento non ci sarebbero segnalazioni di danni o feriti. Laavrebbe fatto oscillare per alcuni secondi gli edifici della capitale, come riporta l’agenzia Ansa. Stando all’ufficio meteorologico centrale di, l’epicentro sarebbe stato individuato aldella costa orientale dell’isola. October 10, 2022 Leggi anche:vicino il Monte Bianco,al confine tra Italia, Svizzera e Francia di3.3 L'articolo proviene da Open.