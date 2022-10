Sorpresa dall’ex Juventus | quanti complimenti al Napoli!

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Nonostante una campagna acquisti rivoluzionaria, che ha stravolto l’ossatura della rosa partenopea, il Napoli di Luciano Spalletti sta sorprendendo davvero tutti, gli addetti sono estasiati dalla qualità e dall’intensità di gioco offerta dagli azzurri durante questa prima parte di stagione, per questo motivo sono numerose le personalità importanti del panorama calcistico mondiale che stanno elogiando il Napoli, tra questi c’è l’ex capitano della Nazionale e della, Gianluigi Buffon. In occasione del premio Scopigno ricevuto a Roma, l’ex portiere della Nazionale ha espresso la sua opinione riguardo alcuni temi, tra questi il campionato di Serie A in corso, di seguito le sue dichiarazioni: Gianluigi Buffon (Photo by Claudio Villa/Getty Images for Lega Serie A) Come vede l’attuale campionato di Serie A?“È bellissimo, in maniera meritata e prepotente ci ...