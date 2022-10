Sci Alpino | Brignone | “Qui per dare il massimo e vincere | mi sono allenata molto bene”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) La sciatrice azzurra Federica, nel corso del Fisi media day di Milano, ha spiegato i suoi obiettivi in vista della prossima stagione: “Spero di non calmarmi dopo Pechino,qui per gareggiare e peril, almeno spero. Il nostro calendario ha più di 40 gare oltre ai Mondiali. Spero diil mioe ottenere qualcosa di decente. Mie ho fatto un bel lavoro, l’estate è stata dedicata all’atletica, altrimenti non si fanno risultati”. Presente all’evento anche la campionessa di snowboard Michela Moioli: “Nella mia testa cila Coppa del Mondo e i Mondiali nel mio cuore. Rimarrà una cicatrice che mi ricorderà dove ho ...

FISI

I Giochi invernali asiatici includono, tra le altre, gare difondo, biathlon, salto con gli, snowboard, hockey su ghiaccio e pattinaggio artistico, per un totale di 47 eventi, di ...Con la ricaduta, in termini economici, su commercianti, albergatori, ristoranti e maestri di. ... PEGGIO DEL COVID - Gli appassionati sanno già che lungo tutto l'arcoci sono stati ritocchi ... CORSO FORMAZIONE I LIVELLO SCI ALPINISMO PER TECNICI FEDERALI ED ALLENATORI Sci Alpino, le dichiarazioni di Federica Brignone: "Qui per dare il massimo e vincere, mi sono allenata molto bene" ...Grazie al nuovo accordo, Telepass proporrà attraverso la propria piattaforma specifici prodotti assicurativi sviluppati da ITAS e creati appositamente per essere fruiti in mobilità. “La cooperazione è ...