Salute mentale | le frasi rivolte a Bellavia sono odiose perché poggiano su un sentire diffuso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Le incommentabiliad un personaggio televisivo che sarebbe affetto da depressione (un ‘pazzo, matto, malato’ che avrebbe obbligato gli altri partecipanti della trasmissione a ‘le sue cazzate’) risultanonon tanto per il loro contenuto derisorio, visto anche il contesto nel qualestate espresse, quantosu luoghi comuni radicati, su uncomune assaiche ancora si rifiuta di considerare la depressione per quello che è, cioè un gorgo nero che inghiotte centina e centinaia di vite in tutto il mondo, preferendo degradarla a capriccio umano superabile grazie alla ‘forza di volontà’. ‘Da solo ce la puoi fare’, ‘aiutati’, ‘sforzati’, ‘pensa positivo’: queste...