Riunita l' Assemblea Onu sulle annessione delle regioni ucraine alla Russia

(Di lunedì 10 ottobre 2022) A New York, l'generaleNazioni Unite si riunisce d'urgenza per discutereannessioni. La plenaria fa seguito al veto posto da Mosca a una risoluzione del Consiglio di sicurezza per...

Borsa Italiana

Nei minuti in cui la gran parte dei ragazzi era in cortile,in presidio, davanti alla sede ...studenti in quell'occasione avevano chiesto alla dirigenza scolastica di poter tenere un', ...Si e'oggi sotto la presidenza dell'ambasciatore Giampiero Massolo l'ordinaria dei soci di Atlantia con capitale presente pari al 71,082%. Due i punti all'ordine del giorno. Il primo ... Atlantia: assemblea approva modifiche piano stock option e revoca azionariato diffuso Sono doni Made in Italy, consegnati da Fratelli d'Italia ai nuovi eletti, durante l'assemblea dei deputati e senatori, svoltasi alla Camera, alla presenza del presidente di Fdi, Giorgia Meloni.La Prima commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, presieduta da Daniele Nicchi, si è riunita a palazzo Cesaroni per un'informativa sul "Pacchetto di primavera del semestre europeo 2022 e le ...