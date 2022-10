Quasi come un' opera di Shakespeare | due fratelli innamorati della stessa donna

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Misteri, decisioni inaspettate e ora scandali: sta succedendo di tutto alla corte danese. Che, negli tempi, sembra essersi trasformata in una soap. Tutto è iniziato con la decisioneRegina Margherita di togliere i titoli reali a quattro dei suoi otto nipoti, i figli del secondogenito Joachim, 53 anni, marito di Marie, 46. Da qui tutto è precipitato: Joachim e Marie, appresa la notizia, hanno rilasciato un’intervista tv in cui parlano anche del rapporto con i cognati, Frederik, 54 anni, e Mary, 50. Rapporti tesi e complicati secondo i due. Ma, secondo le indiscrezioni che hanno già fatto il giro del mondo, dietro la rottura tra i cognati ci sarebbe un affare di cuore: il presunto sentimento di Joachim per la moglie del fratello. Il marito di Marie, dunque, si sarebbe innamoratocognata Mary. ...

La Stampa

A metà luglio 2022, l'Italia aveva già accolto150 mila profughi provenienti dall'Ucraina , ... Quando però il focus si sposta sui richiedenti asilo provenienti da altri paesi "quelli del ...La regina del pop, con capelli tinti di rosa eirriconoscibile, mostra delle mutandine rosa ...i baci sulle labbra dati ad altre cantanti tra le quali Nicky Minaj, Christina Aguilera e ... Morti sulle strade, già 36 dall’inizio di quest’anno: quasi come in tutto il 2021 Microsoft ha svelato le cifre impressionanti incassate grazie a Xbox Game Pass in un solo anno: ecco tutti i dettagli ufficiali.Quasi orfano è il prossimo film di Umberto Carteni che sarà in sala dal 6 ottobre con Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini ...