Putin | “Se continueranno gli attacchi alla Russia la risposta sarà dura”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Nel discorso televisivo trasmessonte la riunione con il suo consiglio del Sicurezza, Vladimirha rivendicato glimissilistici effettuati questa mattina su Kiev. Il presidente russo ha parlato di bombardamenti mirati a colpire “infrastrutture energetiche, militari e della comunicazione dell’Ucraina”. Report dal campo, testimonianze e perfino diversi video circolati in rete mostrano però che ad essere colpiti sono stati obiettivi civili come teatri, strade del centro cittadino e perfino un parco giochi per bambini. Il bilancio attuale è di otto morti, ma potrebbe aggravarsi nel corso della giornata.ha detto di aver agito in“agli atti di terrorismo” di Kiev, alludendodistruzione del ponte sullo stretto di Kerch tra la Crimea e la ...