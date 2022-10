Putin e Lukashenko | Bielorussia in campo al fianco della Russia? Ecco perché può essere il segnale della debolezza dello Zar

Ed è per questo - ha dichiarato ancora- 'che abbiamo deciso di schierare un ...La posizione che la Bielorussia sembrerebbe orientata a prendere arriva nei giorni in cui Vladimir...Il presidente bielorusso Aleksandrdi fatto entra ancora un po' di più nella guerra fra Russia e Ucraina. Così mentre Vladimirriuniva il Consiglio di sicurezza nazionale a Mosca, ...Inutile disquisire sulla logica con cui Putin ha cercato di giustificare ... odierne del presidente bielorusso Alexander Lukashenko: "Ho già detto che l'Ucraina oggi non sta solo ipotizzando ...La Russia risponderà duramente, se il regime di Kiev continuerà a tentare di effettuare attacchi terroristici sul territorio russo, ha dichiarato lunedì il presidente Vladimir Putin. 'Se i tentativi d ...