Next Gen ATP Finals 2022 | l’Italia potrebbe avere tre giocatori a Milano

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Un movimento che funziona.del tennis sta vivendo un buon momento complessivamente. Il, forse, non ha avuto gli acuti che si speravano, parlando di Slam o di Masters1000, tuttavia da parte deiitaliani sono arrivati dei segnali di vitalità in una stagione complicata, soprattutto dal punto di vista fisico. Il riferimento è in particolare a Jannik Sinner e a Matteo Berrettini. Lo sport con racchetta e pallina però non si limita solo a loro nei nostri confini. Ci sono gli evidenti miglioramenti tecnici e fisici di Lorenzo Musetti, attualmente nella top-30 del ranking, e qualificato allaGen ATP. La competizione di, riservata ai migliorigiovani del pianeta vedeben rappresentata da Sinner e ...

Allegri ha spiegato che sta molto bene, domani si allenerà a Vinovo con la Juvedi Brambilla per acquisire ulteriore confidenza ma si deve escludere un suo rientro con il Torino nel debry di ...RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA Anche questa settimana sono tutte stazionarie le prime dieci posizioni delranking, la classifica delle giocatrici nate dopo il 1° gennaio ...Giornata speciale per il numero 10 della Juventus Next Gen, Mattia Compagnon: il giocatore festeggiato sui social per la giornata del 10/10 ...Quella appena trascorsa è stata la settimana di Luca Nardi . Il dicianovenne di Pesaro ha infatti compiuto un altro passo in avanti in ...