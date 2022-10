Napoli | torna Osimhen ma Spalletti perde Rrahmani

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPronto il rientro dima probabile l’assenza diper ilche prepara la sfida di ritorno con l’Ajax, da capolista a punteggio pieno dopo i tre match di andata del girone A di Champions.non ha partecipato alla trasferta di Cremona per chiudere il suo ciclo di recupero dallo stiramento e oggi ha svolto l’intera seduta in gruppo, pronto a rientrare magari nella ripesa dopo più di un mese di assenza., invece, oggi ha fatto terapie e domani effettuerà esami diagnostici: il difensore al 37? della ripresa ieri si è infortunato e ha chiesto il cambio, con l’ingresso in campo di Ostigard. Probabilmente sarà assente anche con l’Ajax. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

QUOTIDIANO NAZIONALE

Commenta per primol'appuntamento con le Top 5 news di Calciomercato.com . De Rossi ha firmato con la Spal, è il ... Poi Le ultime di campo in casa Inter eche mercoledì giocheranno ...Commenta per primo Calciomercato.comLIVE su Twitch alle 18.30: un'ora e mezza per tenervi compagnia con il punto sulle ultime ... parleremo di Bari e, prime in Serie B e in Serie A, con il ... Whirlpool Napoli, torna la protesta: autostrade bloccate dagli operai Aspettando Fiorentina-Lazio in programma questa sera al Franchi, il campionato torna a dire tanto ... Chiudono poi le due vittorie di Napoli e Roma rispettivamente contro Cremonese e Lecce anche se la ...Dopo la vittoria di goleada a Cremona, il Napoli ha subito ripreso gli allenamenti quest'oggi in vista del match di Champions League contro l'Ajax, in programma mercoledì al Maradona. Coloro che sono.