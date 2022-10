‘Maurizio racconta’ | la tattica uccide la fantasia nel calcio Trofeo Coni con pochi ‘rinforzi’ esteri

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 ottobre 2022) LAROVINA I RAGAZZINI NEL. E IN ITALIA REGNA L’ESTEROFILIA Qualche giorno fa Maurizio Viscidi, coordinatore delle nazionali giovanili azzurre di, ha rilasciato delle dichiarazioni a Coverciano spiegando che il vivaio del Bel Paese gode ancora di ottimi giovani, ma che purtroppo ci mancano quelli che fanno la differenza, attribuendo come causa principale che le squadre di club applicano troppanelle giovanili, togliendo così ai ragazzi italiani l’iniziativa individuale.Dare dei dettami agli allenatori per non fare appiattire tecnicamente i nostri giovani o, come ha indicato Daniele De Rossi “non si vedono più i ragazzini per strada divertendosi a dare calci a un pallone”, sono cose molto gravi per il nostro sistema. Poi non ci sorprendiamo se i vari Casadei, Lucca, ...