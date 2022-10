L’ex giocatore punge Spalletti | le parole fanno discutere

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Dopo la grande vittoria di Amsterdam in Champions il Napoli ha fatto quattro gol anche alla Cremonese, dimostrando di essere in forma stratosferica PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Chi pensava ad un rilassamento dopo il trionfo di Amsterdam si sbagliava di grosso. Il Napoli non ha assolutamente preso sotto gamba l’impegno contro la Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.