L’Atalanta lascia la testa | ma a Udine conferma di meritare i quartieri alti

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Bergamo. Dite la verità: c’è così tanta differenza tra essere primi assieme al Napoli e essere invece soli al secondo posto, sempre alle spalle del Napoli che fin dallo scorso agosto era considerato tra le favorite per lo scudetto? Forse il…salto di qualità non è poi così grande. Perché, se superiamo la delusione per la mancata vittoria, riusciamo ad apprezzare molto anche un secondo posto che resta provvisorio come lo era il primo di ieri, ma vale sempre tanto. E se si poteva credere a Gasp quando diceva “vogliamo difendere con i denti questa maglia rosa”, mica si deve mollare adesso. Intanto, le 300 partite atalantine resteranno comunque nella bacheca personale del tecnico piemontese e bergamasco, visto che ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Bergamo tre anni fa. Ed era molto emozionato, come non succede quando lo si vede in campo ad incoraggiare o richiamare i suoi giocatori. ...