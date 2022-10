La storia del poeta pennuto

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Il nostro, un, pur sapendo che il mondo esiste da sempre e che in esso ogni argomento e intenzione poetica non può prestarsi all’utile di un fine, di nessun fine, si ritrova senza possibilità di contrattazione alcuna ad essere ridotto ad una cosa da vendere a peso.L’immagine è stata creata da Chiara Coccorese, penna bic su carta. *** Si accendono grandi lampade rettangolari su cinquantamila polli dentro un capannone. UN POLLO: Si desta l’alba! Quanta bellezza, quanta tenerezza! Tra poco arriva mamma, appena si aprirà quella grande porta in fondo mamma entrerà. Io sono nato sei settimane fa credo, credo di sì, perché ho contato bene: dal giorno che ho veduto mamma per la prima volta ho contato sei volte sette giorni e tutti i giorni, tutti i giorni mamma è sempre venuta qui da noi. Mamma! raggiungimi presto, lo senti ...

L'Espresso

Lo afferma la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nel corso dell'assemblea degli eletti del partito in Parlamento. "Noi non ci ispiriamo a nessuno ma siamo la nostra storia e vorremmo ...StampaIl 10 Ottobre è una data importante e cruciale per Castellabate e la sua storia. Proprio in questo giorno in quel lontano 1123 fu avviata la costruzione del Castello ad opera del IV Abate di Cav ...