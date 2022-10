La Protezione Civile pianifica una più efficace gestione delle emergenze

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sannio ed Irpinia, le due province confinanti ad elevato rischio sismico si attrezzano per una piùzione in materia di. Le due provincearee interne della Campania, maggiormente indiziate per un’eventuale emergenza, sono state sollecitate dalla Prefettura di Benevento a tenere alta l’attenzione e a ricalibrare la programmazione in materia di intervento di. L’occasione è stata offerta dalla commemorazione degli eventi tellurici del 1962 a Sant Arcangelo Trimonte allora territorio irpino. Nella Sala “Angelo Ciardiello” dell’Università, alla presenza anche di alcuni sindaci della provincia di Benevento, è stato lo stesso Prefetto Carlo Torlontano che ha voluto sottolineare ...