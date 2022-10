(Di lunedì 10 ottobre 2022) Ladi, nell’ambito della guerra in Ucraina del 2022, ha inizio lo stesso giorno del conflitto, ossia il 24 febbraio, e termina tra il 30 marzo e il 3 di aprile. L’assedio prende le sembianze di un vero accerchiamento, operato dalle forze russe, ai danni della capitale ucraina. Le truppe di Mosca avanzano, InsideOver.

InsideOver

... segreta, ma non meno pericolosa di quella che avviene all'aperto sui campi di. Uno scontro fatto di spie e disinformazione, che, sembra voler direcon una serie di messaggi ambigui, ...La centrale termoelettrica diha preso fuoco e la stazione, l'università e l'edificio che ...delle infrastrutture civili ucraine in risposta alle crescenti sconfitte sul campo di. "... La battaglia di Kiev, spiegata I bombardamenti della notte, il possibile ingresso dell'esercito bielorusso a fianco di Mosca nel campo di battaglia, le parole del Cremlino e quelle di Macron. La tensione non è mai stata così alta ...L’intervento sul campo di battaglia oppure un allargamento del supporto già ampio ... parte di quelle mobilitate a fine settembre. Da Kiev sostengono inoltre che alcuni dei droni-kamikaze di ...