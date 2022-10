Infortunio Dybala | Mondiali a forte rischio | gli aggiornamenti

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Sky Sport ha aggiornato sulle condizioni di Paulo, uscito perdurante Roma Lecce. L’argentino ancora zoppiccante nel post gara Mourinho teme per Paulo. L’argentino si è infortunato nel corso di Roma Lecce mentre tirava il rigore, trasformato nel 2-1. Sky Sport ha aggiornato sulle condizioni dell’attaccante, che domani verrà sottoposto a degli esami strumentali. Ilè quello di una lesione di secondo grado alla coscia, che farebbe saltare all’argentino iin Qatar. Difficile chepossa rientrare prima del 2023, come confermato da Mourinho. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Soprattutto dopo l'diDal dischetto va- come aveva fatto giovedi' in Europa League col Betis Siviglia - e segna. ... Esce dolorante e in panchina con smorfie inequivocabili fa capire che l'potrebbe essere ...Ci è voluto un rigore del solito Dybala e qualche brivido di troppo nel finale, ma alla fine per la Roma arriva una vittoria pesante, che le permette di restare nella scia della zona Champions.È appena cominciato il secondo tempo. Paulo Dybala segna il rigore che vale il nuovo vantaggio della Roma, inizia l’esultanza ma sul ...