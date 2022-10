Highlights e gol Fiorentina-Lazio 0-4 | Serie A 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per la nona giornata del campionato di. Allo stadio Artemio Franchi i ragazzi di Vincenzo Italiano partono forte ma sprecano l’impossibile nei primi minuti di gioco e alla prima occasione vengono puniti da un colpo di testa vincente di Vecino. I biancocelesti poi salgono in cattedra e raddoppiano con una spizzata vincente di Zaccagni. Poi un legno per parte e tanta confusione. Nel finale arriva il tris di Luis Alberto e il poker di Ciro Immobile. Ladà continuità, per laun inizio da incubo: nove punti in nove giornate. SportFace.