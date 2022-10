Esplosioni Kiev | generale Chiapperini | «Azione preliminare ingresso Bielorussia in guerra Opzione atomica in dottrina militare Mosca»

I missili di Mosca hanno colpito la capitale, Leopoli, Zhytomyr e Kharkiv. In questo video, due missili esplodono sulle strade di Dnipro, scatenando il panico tra gli automobilisti che tentano ...Il Guardian parla diavvenute non soltanto a, ma anche a Zhytomyr (ovest), Khmelnitsky (ovest), Dnipro (Est) e Ternopil (ovest) e a Leopoli (ovest). In un post divulgato sui social, ...Risveglio sotto le bombe per Kiev. L'allarme aereo nel cuore della città è terminato dopo circa sei ore alle 12.25 ...La cosa più importante sui violenti attacchi a Kiev e in altre città:Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accusa la Russia di aver compiuto attacchi a ...