Colpo di scena a Uomini e Donne | “Si sono baciati” | ritorno di fiamma al trono over

Leggi su direttanews

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Il dating show diriserverà undiincredibile. Il pubblico potrebbe andare in tilt dopo la notizia.Direttanews.com 08 10 22 (Witty)Il dating show di Maria De Filippi continua ad avere un grandissimo successo anche dopo tanti anni.è il programma pomeridiano di riferimento per milioni di spettatori, che seguono le vicende dei loro cavalieri e dame preferiti. Gianni Sperti e Tina Cipollaripiù agguerriti che mai e non si risparmiano nemmeno l’un con l’altra. Su alcuni personaggi del parterre, i due opinionisti non saranno mai d’accordo e prima tra tutti c’è Ida Platano. Sperti la adora, mentre Tina continua a non perdere l’occasione per metterla spalle al muro. Ida è amica di ...