Champions | Pioli | ' Ko Milan all' andata sia solo un episodio'

(Di lunedì 10 ottobre 2022) "Arrabbiati per l'? Dobbiamo dimostrare che è stato un singolo. Siamo delusi dalla prestazione, domani sarà un'altra partita ma dobbiamo imparare dalle situazioni della settimana scorsa ...

Conferenza stampa, le dichiarazioni del tecnico del Milan alla vigilia del match dicontro il Chelsea Stefanoha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan - Chelsea. RABBIA DOPO IL MATCH DI ANDATA ...... lo dice il tecnico del Milan, Stefano, alla vigilia del match di ritorno diLeague contro il Chelsea a San Siro, dopo il 3 - 0 subito mercoledì scorso. "De Ketelaere Ha avuto un ...Lo ha detto il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida di Champions League di San Siro contro il Chelsea. “Quella del nostro girone è una classifica equilibrata – ha aggiunto in ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...