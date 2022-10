Bombardamento di Kiev | Zelensky | «I russi cercano di spazzarci via dalla faccia della terra» – Il video

(Di lunedì 10 ottobre 2022) «Stanno cercando di distruggerci evia». Questo scrive il presidente dell’Ucraina Volodymyrsu Telegram e Facebook durante ildie di altre città ucraine. Rivolgendosi allaa senza citarla,ha detto: «Distruggi la nostra gente che dorme a casa a Zaporizhzhia. Uccidi le persone che vanno a lavorare a Dnipro e’. L’allarme aereo sta continuando a suonare in tutta l’Ucraina. Ci sono missili che colpiscono. Purtroppo ci sono morti e feriti. Si prega di non lasciare i rifugi. Prendetevi cura di voi e dei vostri cari. Teniamo duro e diventiamo forti». su Open Leggi anche: Attacco su tutta l’Ucraina. Colpita anche ...

Rappresaglia su, ilcontinua Alle 9 del mattino i bombardamenti continuano. Il governatore della regione diOleksiy Kuleba ha aggiornato la situazione dopo le 4 esplosioni nel ...Il media bielorusso Nexta ha pubblicato su Twitter il video dell'esatto momento in cui uno dei missili che è finito oggi sucolpisce l'obiettivo ed esplode. Ildiè iniziato nella mattinata. Uno dei missili sarebbe caduto vicino all'ufficio del presidente Zelensky . Anche un inviato della Bbc ha assistito in diretta alla caduta dei primi ...Colpita pesantemente Kiev, con bombe cadute anche in pieno centro. Segnalate esplosioni a Dnipro e Zaporizhzhia, nell'ovest bombardate infrastrutture energetiche nella regione di Leopoli ...L’Ucraina è sotto attacco russo. Si tratta della risposta, o meglio della vendetta di Vladimir Putin alle esplosioni che hanno colpito il ponte che collega la Crimea alla Russia. Non solo bombe su Kie ...