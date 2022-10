Barcellona | Xavi | 'Volavamo fino a prima dell'Inter' VIDEO

(Di lunedì 10 ottobre 2022) L'allenatore delha dichiarato in conferenza stampa dopo la vittoria per 1-0 contro il Celta Vigo: "Tre punti d'oro....

Il gabonese, infatti, nel corso di un'intervista rilasciata al canale Instagram A Jewellers, si è scagliato pesantemente contro Arteta: 'Ilha chiamato mio padre perché conoscevamo. ...E seè Xavier Hernández i Creus, tecnico del, Gavi è Pablo Martín Páez Gavira, il giovane diciottenne in maglia azulgrana, la nuova stella fatta in casa, che al suo attuale allenatore,...L'allenatore del Barcellona, Xavi ha dichiarato in conferenza stampa dopo la vittoria per 1-0 contro il Celta Vigo: "Tre punti d'oro. Fino a tre settimane fa volavamo, ora...".Da Xavi a Gavi: ecco chi è la nuova stella attorno a cui costruire la nuova era del Barça Da Xavi a Gavi alla fine cambia una lettera, la prima consonante del cognome. E se Xavi è Xavier Hernández i C ...