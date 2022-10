Arriva il turno di Mario Monti morto | innumerevoli bufale nel 2022

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Non poteva certo iniziare una nuova settimana con la solita bufala del personaggio famoso del giorno che avrebbe perso la vita, come abbiamo avuto modo di constatare oggi 10 ottobre a proposito di. In passato abbiamo parlato dell’ex Presidente del Consiglio sul nostro magazine a proposito del suo appello contro il digital divide, mentre stamane è fondamentale smentire le indiscrezioni secondo cui ci avrebbe lasciati. Soprattutto per chi ha un legame con lui e magari si imbatte in alcuni titoli vergognosi sui social. A partire da alcune pagine Facebook alla ricerca di visibilità per i rispettivi siti. Oggi tocca a: ancoranelsu personaggi famosi in Italia Insomma, questa volta è ...