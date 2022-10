Altre esplosioni a Kiev | almeno 12 missili

nelle prime ore di lunedì sono state segnalate a Dnipro e a Leopoli, ma si attendono conferme e notizie più dettagliate. Lesono state segnalate in una zona non distante ...sono state segnalate a Dnipro. L'attacco sulla capitale arriva due giorni dopo l'esplosione sul ponte di Kerch in Crimea, operazione per la quale Mosca accusa Kiev definendola un ...Il giornalista e inviato della BBC Hugo Bachega costretto a interrompere un collegamento con lo studio per mettersi al riparo durante un lancio di ...Attacchi a Zaporizhzhia, esplosioni a Kiev. Potrebbe essera la risposta all'Ucraina di Vladimir Putin, che non ha dubbi: il 'camion-bomba' che ha fortemente ...