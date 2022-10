Alla fine della fiera | The Bear è una serie sullo stile maschile

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Sì, certo, è ovvio: tecnicamente, Theè unasu uno chef e sull'esperienza a volte traumatizzante del lavoro in cucina. Ma la maggior parte degli spettatori è giuntastessa conclusione dopo aver terminato gli otto episodiprima stagione: il protagonista Carmine ‘Carmy’ Berzatto, interpretato da Jeremy Allen White, è estremamente figo. È la “più sexy dell'estate”. “Carmy è sexy da morire”. Allen White è il “nuovo fidanzato di Internet”. La causa di tutto questo sex appeal è da ricercare nei capelli sempre spettinati di Carmy, nei suoi numerosi tatuaggi e, mi permetto di dire, nel suoimpeccabile. Una piccola ricerca su questo fronte ha confermato il mio sospetto: The, pur sembrando un food show, è in realtà l'ultimo grande show ...

